Надвечір 23 червня стало відомо про стрілянину і пожежу у двох містах Дагестану – Махачкалі та Дербенті. Тамтешня влада ввела режим контртерористичної операції.

Перші постріли пролунали у Дербенті, розташованому за 125 кілометрів від Махачкали. Майже одночасно стрілянина відбувалася й у столиці Дагестану.

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Що відбувалося у Дербенті і Махачкалі

Біля 18:00 у Дербенті стався напад на православну церкву Покрови Пресвятої Богородиці на вулиці Леніна. Очевидці повідомляли, що в районі храму було чути стрілянину і видно дим, а весь склад поліції Дербента було піднято по тривозі. Також зазначалося, що нападники обстріляли та підпалили місцеву синагогу. Опісля злочинці втекли на білому Volkswagen Polo.

Телеграм-канали викладали відео палаючої синагоги, яка, зрештою, вщент згоріла, а також кадри, на яких були розстріляні поліцейські автомобілі,.

Майже одночасно з нападом на Дербент стало відомо про пожежу у синагозі на вулиці Єрмошкіна у Махачкалі. Дим валив із вікон третього поверху будівлі. МВС Дагестану також заявило, що невідомі на вулиці Єрмошкіна обстріляли пост ДПС.

У Махачкалі та Дербенті оголосили план "Перехоплення". Станом на 20:00 росіяни казали про ліквідацію двох терористів.

Згодом тамтешні джерела почали писати про те, що постріли у Махачкалі поновилися. Місцева влада попросила жителів утриматися від поїздок вулицями Мирзабекова, Поповича, Магомедтагірова, М. Гаджієва, Буйнакського та в районі залізничного вокзалу.

19 людей, рятуючись від пострілів, зачинилися у православному храмі в Кіровському районі Махачкали. Згодом стало відомо, що їх усіх вивели з церкви. Раніше зазначалося, що нібито понад 40 осіб терористи утримували тут у заручниках, втім, ця інформація не підтвердилася, запевняють росЗМІ.

Також у мережі повідомляли, що стрілянина поновилася і в Дербенті. Там росгвардія готувалася до штурму житлового будинку на вулиці Мірзабекова, де забарикадувалися двоє бойовиків.

Біля 22:00 невідомі обстріляли машину з поліцейськими на площі села Сергокали, одного силовика поранено.

Станом на 23:00 у Дербенті завершилася активна фаза контртерористичної операції. Виїзди з Махачкали досі перекриті – силовики перевіряють кожен автомобіль.

Скільки постраждалих

Першими жертвами нападників стали поліцейські та священник РПЦ. Після початку нападу стало відомо про щонайменше двох загиблих у Дербенті – один цивільний, який перебував у синагозі, а інший – поліцейський.

Телеграм-канали також розповідали, що нападники вбили отця Ніколая з православного храму в Дербенті. Священнику перерізали горло. Також загинули охоронець синагоги у Дербенті та охоронець церкви у Махачкалі. Повідомлялося про щонайменше 5 жертв серед поліцейських. Згодом кількість загиблих і постраждалих зросла.

Станом на 23:00 число загиблих зросло до 10 людей, з них 8 силовиків, ще 34 особи постраждали. Під час зіткнення з бойовиками було вбито начальника відділу поліції Дагестанських Вогнів Мавлудіна Хідірнабієва.

Шестеро нападників ліквідовано, ще щонайменше двох затримано.

Кого винуватять

Пропагандисти заявляють, що у терактах брали участь двох синів голови Сергокалинського району Дагестану Омарова. Обох терористів ліквідували, а самого чиновника затримали та відправили на допит.

З сайту партії "Єдина Росія" зникла сторінка голови Сергокалинського району Дагестану Магомеда Омарова. Він є член регіональної політради та секретар місцевого відділення партії.

Не минулося й без порожніх закидів у бік України і НАТО. Так, депутат Держдуми від Дагестану Абдулхакім Гаджієв вважає, що саме спецслужби Києва та Альянсу стоять за масованою стріляниною у регіоні.

Стрілянина на кордоні з Абхазією

Відомо, що після того, як відбулися теракти у Дагестані, перестрілка сталася на кордоні Росії та Абхазії, в районі контрольно-пропускного пункту на річці Псоу. Одна людина загинула, а ще трьох поранено через стрілянину в Гагрському районі Абхазії. Також були повідомлення про стрілянину в районі Нового Афона.

Згодом у так званому міністерстві внутрішніх справ Абхазії повідомили, що всі учасники інциденту – це абхазькі громадяни. Наразі так зване МВС Абхазії проводить оперативно-пошукові заходи, спрямовані на затримання осіб, причетних до стрілянини на КПП "Псоу".