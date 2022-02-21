Теракти у Москві та Санкт-Петербурзі: посольство США у Росії пояснило свою заяву
Джерело:пресслужба посольства США у Росії
Російське посольство США попереджало американців, які перебувають у Росії, про ймовірні теракти у Москві та Санкт-Петербурзі. Пізніше дипломати пояснили свої застереження.
У посольстві заявили, що не мають більшої відповідальності, аніж безпека їхніх громадян за кордоном. Саме тому хотіли забезпечити їх цією інформацією.
До теми Підготуйте план евакуації: посольство США у Росії попередило американців про ймовірні теракти
Хотіли, щоб американці свідомо планували поїздку
Загалом посольство США в Росії опублікували дані про ймовірні теракти насамперед із міркувань застереження. За їхніми словами, дипломати хотіли забезпечити громадян чіткою та оперативною інформацією.Зверніть увагу! Як зазначають у відомстві, застереження спрямовувалось на те, щоб американці могли планувати свої подорожі до Росії та вирішувати, чи варто їм саме зараз туди їхати.
У повідомленнях мовилось про те, що терористичні атаки здійснюватимуть на:
- метро;
- торгові центри;
- залізничні станції;
- інші громадські місця.
Також у відомстві попереджали про теракти й вздовж російського кордону з Україною. Саме тому посольство радило американським громадянам подумати про виїзд із Росії.
Теракт у російському монастирі: разючий випадок
- У Росії хлопець підірвав себе на вході до жіночого православного монастиря. Трапився теракт у місті Серпухів.
- Через вибух постраждало багато неповнолітніх. У багатьох була контузія, а в декого і закрита черепно-мозкова травма. Сам підривач нібито помер від втрати крові.
- За певними даними, нападником був 18-річний вихованець парафіяльної школи. Спершу до нього боялися підходити, бо він міг мати ще одну бомбу.
Дізнайтесь – у російських терористів знайшли портрет Бандери: дивіться відео