Путін задумав "підірвати" Росію на 9 травня: InformNapalm розкрив підступний план Кремля

Путін планує використати 80-річницю з "дня перемоги" не лише задля того, аби вийти з міжнародної ізоляції за рахунок високопоставлених гостей. Російський диктатор задумав дискредитувати Україну в очах усього світу звичним для себе способом – пожертвувавши життями власних громадян.

Так, за даними від HUMINT джерел з Росії, ФСБ отримала "згори" вказівки влаштувати показові теракти в декількох регіонах країни під час парадів на 9 травня, передає 24 Канал із посиланням на InformNapalm.

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Вистава для одного глядача

Зазначається, що тим часом, як Кремль кине усі зусилля для того, аби святкування у Москві відбулися без інцидентів, регіони не тільки залишають без прикриття, але планують у кривавий спосіб використати для створення декількох гучних інформаційних приводів.

Серед регіонів для таких операцій на даний час розглядають Хабаровськ, Улан-Уде та інші.

Мета – звинуватити Україну в невибіркових атаках на скупчення цивільних, зірвати "мирні ініціативи" США, використати ці приводи для мобілізації додаткового ресурсу з російських регіонів,

– пояснила розвідувальна спільнота.

Відомо, що спершу Кремль хотів влаштувати теракти у Москві, але побоюючись, що ситуація може вийти з-під контролю.

Якщо російські спецслужби і підірвуть декілька десятків своїх громадян, які в Z-угарі вийдуть дивитись на військову техніку країни-агресора, то це не має нікого засмутити в світі. Хіба що окрім Трампа, на якого, можливо, і розраховують такі вистави,

– зауважили в InformNapalm.

До слова, російські ЗМІ поширюють неправдиву інформацію про візит держсекретаря США Марко Рубіо до Москви на парад 9 травня.