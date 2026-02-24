Поки на фронті невдачі: чого хоче досягти Росія терористичними підривами в тилових містах
- Росія використовує терористичні підриви та інші методи для деморалізації українського суспільства у тилових містах.
- Противник здійснює ракетні та дронові удари по лікарнях, школах та житлових районах, намагаючись примусити до капітуляції.
Росіяни знайшли ще один метод, як тероризувати українське суспільство. Перед почались теракти. У різних куточках України лунають вибухи, навіть тоді, коли не оголошено про тривогу.
Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук розповів 24 Каналу, що це компонент війни, який використовують росіяни. Адже, якщо окупанти не можуть прорвати фронт, деморалізувати українців на полі бою, то вони це намагаються роблять в нашому тилу.
Чому росіяни тиснуть на тилові містам?
Павло Лакійчук зауважив, що противник різними методами намагається деморалізувати українські міста у тилу. Неодноразово були вибухи у ТЦК, невідомі підпалювали машини військових та волонтерів, були випадки нападів на військовослужбовців. Такі незаконні дії відбувалися хвилями.
Також була інформаційна кампанія про так званих "людоловів ТЦКашників". Все це елементи однієї спланованої, професійної, проплаченої операції спецслужб. Її назву колись ми дізнаємось,
– сказав він.
Окрім цього, противник також завдає постійних потужних ракетних та дронових ударів по українських містах та селах. Головною ціллю є лікарні, школи, житлова забудова та теплоелектрогенерація.
Важливо! Росія, можливо, активізувала диверсійну кампанію, спрямовану на посилення паніки та підрив довіри до безпеки в Україні. Є загроза нових провокацій і спроб дестабілізації. Експерти Інституту вивчення війни вважають, що Кремль може використовувати як самі атаки, так і інформаційний резонанс довкола них для нагнітання страху в суспільстві.
У Кремлі, ймовірно, розраховуючи на те, що поки фронт триматиметься, то люди у тилу скажуть, що готові на будь-які умови капітуляції.
"Ось так працює ворог, щоб досягати цілей СВО", – додав Павло Лакійчук.
Як Росія дестабілізує ситуацію в тилу?
У Львові 22 лютого 2026 року стався теракт. З'явилася ще одна підозрювана – 18-річна жителька Харківщини. За даними слідства, вона зателефонувала на лінію 102 із неправдивим повідомленням, щоб виманити правоохоронців на місце вибуху. Основна ж фігурантка заклала пристрій за вказівками куратора. Дівчину затримали, вона визнала свою участь.
23 лютого 2026 року ввечері на території зачиненої АЗС у Миколаїв пролунав вибух, унаслідок якого постраждали семеро патрульних, двоє з них – у тяжкому стані. Правоохоронці розглядають подію як можливий теракт. Розслідування проводить Служба безпеки України.
Увечері 23 лютого 2026 року в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра стався вибух в адмінбудівлі поліції. Постраждалих немає, однак пошкоджено вікна, техніку та припаркований автомобіль. За даними Офісу Генерального прокурора, спрацював саморобний вибуховий пристрій, відкрито провадження за статтею про теракт.