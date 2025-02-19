Росіяни вигадали "підготовку Україною терактів у ЄС": як відреагували в ЦПД

Росія продовжує звинувачувати Україну в тому, що вона нібито не хоче настання миру. Тепер пропагандисти попереджають про ймовірну серію терактів у країнах Європи.

Таку інформацію оприлюднило пресбюро служби зовнішньої розвідки країни-агресора, передає 24 Канал. Йдеться про дії проти дипломатичних представництв Росії.

Дивіться також Угода з дияволом, про яку мріяв Путін: чого досягла Росія на переговорах зі США в Ер-Ріяді

Що нового вигадали в розвідці Росії

За словами пропагандистів, Київ "розглядає варіант здійснення терактів" у Німеччині, країнах Балтії та Скандинавії. Причиною називають найнижчий в ЄС рівень співпраці цих країн з Росією, через що фактично припинено взаємодію між спецслужбами в боротьбі з тероризмом.

Окрім того, росіяни застерігають Словаччину та Угорщину. Теракти там буцімто вигідні для України, оскільки дискредитують членів Євросоюзу, які мають "особливу позицію щодо українського конфлікту".

У столицях Європи з тривогою фіксують небажання України йти на домовленості з Москвою, якщо це вимагатиме від Києва надмірних поступок,

– пише ворожа розвідка.

У ЦПД відповіли пропагандистам

За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, інформаційною операцією ворога під умовною назвою "Україна не хоче миру" керує Сєргєй Наришкін. Давній друг Путіна очолює службу зовнішньої розвідки країни-терористки.

Раніше він "провалив" кабельні диверсії проти країн НАТО, виставивши винуватцем Росію, після чого розповідав про нібито підготовку Україною терактів на суднах.

Зараз Наришкін "не змінює почерк", тож тепер "Україна готує теракти в ЄС". Щоправда, саме Росія здійснила низку диверсій і підпалів в країнах ЄС та НАТО й намагалася вбити гендиректора Rheinmetall, що підтвердили в Альянсі.

Тепер Наришкін готує можливі диверсії для звинувачення України. Але він настільки бездарний, що інформаційно одразу зрозуміло, що це робити буде Росія. І ось це все – частина кампанії, щоб звинуватити Україну "у зриві миру", якого не хоче сама Росія,

– написав Коваленко.

До слова, постпред Росії Васілій Небензя на засіданні Радбезу ООН висунув вимогу – агресор хоче демілітаризованої й нейтральної України, що не входить до жодних блоків та альянсів. До того ж мирні домовленості країна-терорист хоче укладати з "новою владою Києва" після виборів.