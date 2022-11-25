"До харків'ян звертатимуся російською": Терехов про штраф щодо порушення мовного закону
Джерело:Суспільне
Мер Харкова Ігор Терехов порушив мовне законодавство. В ефірі інформаційного телемарафону він звернувся до харків'ян російською мовою.
В ефірі телемарафону "Єдині новини" та у своїх зверненнях до містян харківський міський голова використовував російську мову. Тепер він має сплатити штраф у розмірі 3 400 гривень.
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Терехов прокоментував своє звернення російською
Терехов прокоментував цей інцидент. Він наголосив, що наразі у країні є важливіші питання. Також він розповів, чи буде й далі використовувати російську у своїх зверненнях.
Я вважаю, що сьогодні в нас є зовсім інші справи. Я вважаю, що найголовніше для нас сьогодні – це перемога. Офіційно я буду розмовляти українською. Що стосується мого спілкування з харків’янами – я буду спілкуватися російською,
– сказав Терехов.
Також він не уточнив, чи буде сплачувати штраф за порушення мовного закону. На оскарження постанови в Терехова є час до 4 грудня.
Що відомо про інцидент: головне
- За невикористання державної мови у зверненнях до харків'ян, а також в ефірі телемарафону мер Харкова Ігор Терехов має сплатити штраф у розмірі 3400 гривень.
- Відповідну постанову про накладення штрафу виніс уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Він наголосив, що мер Харкова порушив Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
- Нагадаємо, що до 24 лютого Ігор Терехов зрідка переходив на українську. Однак він все ж таки неодноразово обіцяв, що візьме уроки державної мови.
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