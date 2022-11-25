"До харків'ян звертатимуся російською": Терехов про штраф щодо порушення мовного закону

Мер Харкова Ігор Терехов порушив мовне законодавство. В ефірі інформаційного телемарафону він звернувся до харків'ян російською мовою.

В ефірі телемарафону "Єдині новини" та у своїх зверненнях до містян харківський міський голова використовував російську мову. Тепер він має сплатити штраф у розмірі 3 400 гривень.

Читайте також Мера Харкова оштрафували за спілкування російською у зверненнях до містян

Терехов прокоментував своє звернення російською

Терехов прокоментував цей інцидент. Він наголосив, що наразі у країні є важливіші питання. Також він розповів, чи буде й далі використовувати російську у своїх зверненнях.

Я вважаю, що сьогодні в нас є зовсім інші справи. Я вважаю, що найголовніше для нас сьогодні – це перемога. Офіційно я буду розмовляти українською. Що стосується мого спілкування з харків’янами – я буду спілкуватися російською,

– сказав Терехов.

Також він не уточнив, чи буде сплачувати штраф за порушення мовного закону. На оскарження постанови в Терехова є час до 4 грудня.

Що відомо про інцидент: головне

За невикористання державної мови у зверненнях до харків'ян, а також в ефірі телемарафону мер Харкова Ігор Терехов має сплатити штраф у розмірі 3400 гривень.

Відповідну постанову про накладення штрафу виніс уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Він наголосив, що мер Харкова порушив Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Нагадаємо, що до 24 лютого Ігор Терехов зрідка переходив на українську. Однак він все ж таки неодноразово обіцяв, що візьме уроки державної мови.

До теми – Кого штрафуватимуть відповідно до нових норм мовного закону: дивіться відео