Про це Ігор Терехов написав у своєму телеграмі. Він підкреслив, що в Україні триває війна, через удари ворога постійно виникають проблеми в енергетичній сфері. У цей час Верховна Рада повинна була б працювати постійно, але на практиці її робота заморожена.

За словами керівника АПМГ, попри те, що перерва завершилася, деякі депутати так і не повернулися на робочі місця.

Він зауважив, що сьогодні на порядку денному у парламенті мав бути розгляд вкрай важливого пакету законів. Їхнє ухвалення має на меті підтримати розвиток ефективного та сталого централізованого теплопостачання, відновити платоспроможність державних енергетичних підприємств, реалізувати інфраструктурні проєкти та розвивати альтернативну енергетику.

Йдеться про сферу, яка зараз перебуває під найсильнішими ударами ворога і є критично важливою для національної безпеки та життя громадян. Але через відсутність кворуму робота парламенту зірвана,

– заявив Терехов.

Про що йдеться у зверненні Терехова до народних депутатів?

Мер Харкова вимагає, аби народні депутати повернулися до роботи.

Те, що ви сьогодні не виконуєте свою роботу, – це неповага до суспільства і до українського народу, який надав вам мандат довіри, обрав вас своїми представниками і доручив захищати та забезпечувати його інтереси,

– написав Терехов.

Він закликав нардепів не ігнорувати людей і нагадав, що в Україні триває жорстока війна, тож політичні ігри, інтриги та особисті амбіції – не на часі.

Мер Харкова також додав, що у той час, як українці потерпають від холоду, парламент не може влаштовувати собі "відпочинок".

Коли люди без світла й тепла – влада не має права бути відсутньою. Війна не ставиться на паузу. Відповідальність – теж. І цього суспільство не забуде,

– резюмував керівник Асоціації прифронтових міст і громад.