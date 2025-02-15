Зеленський розповів, скільки території втратила Україна через зволікання з допомогою США

Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції безпеки повідомив, що Україна втратила близько 4 тисяч квадратних кілометрів територій.

Таких втрат можна було уникнути. Президент України розповів про це у суботу, 15 лютого, повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента України.

Дивіться також Другий день Мюнхенської конференції з безпеки: головні заяви та що очікувати Україні

Скільки територій втратила Україна

Ще у 2024 році Конгрес США відтермінував рішення стосовно надання допомоги Україні, що спричинило отримання підтримки у пізніші терміни. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та інші командири повідомляли про те, що ця затримка коштувала Україні територій та людських життів.

Володимир Зеленський розповів, що розмовляв з цього приводу з президентом США Дональдом Трампом, оскільки саме республіканці перешкоджали наданню допомоги. Водночас він визнав, що отримання підтримки хоч і відбулося згодом, проте вона була дуже потрібна саме на той момент.

Ми втратили більш-менш 4 тисячі квадратних кілометрів територій. Якби ця допомога могла надійти швидше, ми перебували б у кращому становищі,

– вважає український лідер.

До слова, також під час виступу на конференції він прокоментував українське виробництво безпілотних літальних апаратів. За словами глави держави, впродовж минулого року Україні вдалося виробити понад 1,5 мільйона безпілотників. Він зазначив, що це є одним з успіхів нашої держави.