Територія аеродрому в Умані замінована: наближатись категорично заборонено

2 березня 2022 , 13:11
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Джерело:

фейсбук Виконкому Уманської міської ради

Територія уманського аеродрому замінована. До неї категорично заборонили наближатись ближче, ніж на один кілометр.

Люди, які порушуватимуть заборону і наближатимуться до цього об'єкту, вважатимуться диверсантами. Про це повідомив Виконком Уманської міської ради на офіційній сторінці у фейсбуку.

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Останні події в Умані

  • З 27 лютого комендантська година в Умані триває з 19:00 до 6:00.
  • Зранку 1 березня на Черкащині зафіксували чотири вибухи в Уманському районі.
  • Травмовані з Умані наразі перебувають у лікарнях обласного центру – Черкасах.

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Повний текст допису Виконкому Уманської міської ради:

Шановні уманчани! Категорично забороняється наближатися до військового аеродрому міста Умані ближче ніж 1 кілометр. Люди, які наближатимуться до даного об'єкту, вважатимуться диверсантами.

Територія аеродрому ЗАМІНОВАНА!
Автор: Сергій Зятюк