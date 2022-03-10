З території Білорусі обстріляли Коростень: загинули двоє білорусів

Окупанти обстріляли місто Коростень на Житомирщині в ніч з 9 на 10 березня. Внаслідок цього загинула одна людина, ще двоє отримали опіки та помирають в лікарні. Серед загиблих – двоє громадян Білорусі.

Мер Коростеня Володимир Москаленко розповів, що ворог вночі обстрілював території колишнього молокозаводу та бази UPG в Коростені.

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В результаті обстрілу зруйновані всі приміщення.

На жаль, є загиблий. Ще два чоловіка у лікарні з дуже значними опіками, які не сумісні з життям, тому фактично троє загиблих людей,

– повідомив Москаленко.

За його словами, два з них – білоруси попросилися перебути в місті на період, поки будуть виїжджати. “І вони не знали, що якраз з білоруських аеродромів вилетять російські літаки і будуть бомбить місто Коростень”, – додав мер міста.

Також бомби попали на вулицю Полякової і на вулицю Кемського, де знаходиться "РЕМ".



Москаленко додав, що з Коростеня виїхало вже 60 – 70% населення.

Додамо, що інформація про те, що білоруси не беруть участь у війні проти України, не відповідає дійсності. Так, армію РБ поки не залучали до масованого вторгнення, однак білоруси діють інакше. За даними розвідки, Росія залучила у війні фактично все командування та особовий склад військових аеродромів Білорусі.

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