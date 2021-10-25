На території патрульної поліції в ООС невідомі облаштували схрони з сотнями гранат

У селі Тоненьке, що у Донецькій області, викрили великий арсенал зброї та боєприпасів. Зловмисники незаконно облаштували схрон на території роти патрульної служби.

Мовиться про територію роти партульної служби поліції "Кривбас". Необліковану вогнепальну зброю та боєприпаси виявили працівники ДБР.

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Що виявили у схованці зловмисників

Як з'ясували правоохоронці, зловмисники планували вивезти найдені військові засоби ураження до іншої області. Там вони мали намір їх перепродати. Наразі тривають слідчі дії, зокрема – для встановлення походження зброї та осіб, які облаштували схрон.

Вилучили 133 пакунки з предметами, схожими на:

постріли гранатометні різної модифікації – 89;

89; реактивні протитанкові гранати різної модифікації – 178;

178; реактивні протитанкові гранати – 82;

ручні гранати різних модифікацій – 336;

336; запали – 329;

329; приблизно 56 тисяч набоїв різного калібру;

запали для протитанкових мін;

димові шашки.

ДБР викрила незаконний схрон зброї та боєприпасів / Фото ДБР

Що загрожує порушникам

Найближчим часом мають призначити відповідні судово-балістичні, вибухотехнічні та хімічні експертизи. Досудове розслідування ведуть за статтею про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. За скоєне зловмисники можуть потрапити за ґрати на строк до 7 років.