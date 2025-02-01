У Рівненському ТЦК пролунав вибух: загинула людина, ще 6 поранені

Ввечері 1 лютого у мережі повідомили про вибух на території ТЦК у місті Рівне. На жаль, є інформація про жертв.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

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Що відомо про вибух у Рівному

У поліції розповіли, що о 16:15 у приміщенні Рівненського територіального центру комплектування та соціальної підтримки пролунав вибух.

Відомо про одну загиблу особу, ще шестеро отримали поранення. Слідчо-оперативна група, працівники СБУ та інші екстрені служби працюють на місці події,

– зазначили у пресслужбі.

У Рівненському обласному ТЦК також офіційно підтвердили повідомлення про вибух. Військові наголосили, що причини вибуху з’ясовують, територію оточено для забезпечення безпеки.

"Просимо громадян зберігати спокій, не поширювати неперевірену інформацію та дочекатися офіційних заяв від компетентних органів", – повідомили там.

На території ТЦК у Рівному пролунав вибух / Фото Нацполіції

Як повідомляють місцеві, на місце прибули три карети швидкої допомоги. Вибухом вибиті вікна.

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Це вже не перший трагічний випадок з ТЦК за добу

У ніч проти 1 лютого на автозаправці біля міста Пирятин чоловік застрелив військовослужбовця Полтавського РТЦК. Сталося це під час супроводу мобілізованих до військової частини. Невідомий у балаклаві з рушницею підійшов до солдата та почав вимагати у нього автоматичну зброю. Після відмови зловмисник вистрілив у працівника ТЦК, забрав його зброю та втік з місця разом з одним з мобілізованих чоловіків.

У Полтавській області було оголошено поліцейську операцію. За кілька годин обох зловмисників знайшли й затримали в установленому порядку.

Стрільцем виявився житель Полтавщини 1984 року народження, а його спільник – житель Полтави 1988 року народження. У поліції повідомили, що вони не є родичами, проте точно відомо, що вони знайомі між собою. Стрільцю загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.