З території Сирії ракетами обстріляли Ізраїль

Територію Ізраїлю ввечері 14 травня вчергове обстріляли з ракет. Цього разу вогонь вели не з Сектору Гази, а з території Сирії.
Джерело:Армія оборони Ізраїлю
У ЦАХАЛ повідомили, що у бік території Ізраїлю випустили 3 ракети. Одна з них не долетіла до Ізраїлю та впала у Сирії.
Важливо Ізраїльсько-палестинський конфлікт знову увійшов у гарячу фазу: історичний контекст
Хто стріляв
Наразі невідомо, хто випустив ці ракети. Інформації про постраждалих або загиблих в результаті ракетного обстрілу також немає.
Ракети запускали також з Лівану
Зранку 14 травня заявили, що щонайменше 3 ракети були випущені з півдня Лівану в бік Ізраїлю. Також було невідомо, хто саме здійснив обстріл.
Загострення конфлікту між Ізраїлем та Палестиною: що відомо
- Конфлікт між Ізраїлем і Палестиною на Близькому Сході триває вже понад 100 років. Однак у травні 2021 він знову перейшов в гарячу фазу.
- Перед ескалацією в Східному Єрусалимі тривали масштабні протести палестинців. Вони обурились рішенням ізраїльського суду про примусове виселення десятків людей з будинків.
- Відтак 7 травня між палестинцями та ізраїльськими правоохоронцями спалахнули криваві сутички на Храмовій горі – священному місці. Через це ізраїльська влада навіть закрила це місце.
- 9 травня Верховний суд Ізраїлю відклав ухвалення рішення про виселення палестинців.
- Із Сектору Гази 10 травня випустили у бік Ізраїлю сотні ракет, там їх відбили.
- Натомість Ізраїль відповідає бомбардуванням місць, що належать палестинським збройним формуванням.