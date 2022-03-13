На території Вінниччини українські військові збили ворожий безпілотник
13 березня 2022 , 12:48Читать новость на русском
Джерело:телеграм Сергія Борзова
Українським військовим вдалося знешкодити ще один безпілотник російської орди. Ворожий літальний апарат був збитий у Вінницькій області.
Українські військові збили безпілотник тактичного рівня
Глава Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що безпілотник був збитий 13-го березня. Йдеться про збиття безпілотного літального апарату тактичного рівня.
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Борзов також заявив, що на Вінниччині наразі не ведуться бойові дії.До уваги. Станом на ранок 13-го березня Росія втратила 7 безпілотників у війні проти України.
- Зауважимо, що 6-го березня обстріляли аеропорт та військовий об'єкт під Вінницею. Ворог випустив 8 ракет.
- Повідомлялося, що ракети були запущені з акваторії Чорного моря.
- Борзов заявляв про десятьох поранених. Також внаслідок удару були й загиблі.
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