На території Южноукраїнської АЕС – ситуація контрольована

Ситуація на території Южноукраїнської АЕС залишається контрольованою.

Про ситуацію в Южноукраїнську й на території розповіли у місцевій теробороні. Про це в українських ЗМІ повідомили зранку 4 березня.

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Як заявили у Генштабі ЗСУ, до 15 батальйонних тактичних зосередили зусилля на напрямку Миколаїв – Вознесенськ станом на ранок 4 березня.

Росіяни захопили Запорізьку АЕС

Южноукраїнська АЕС розташована у степовій зоні на лівому березі річки Південний Буг, на схід від Южноукраїнська, що у Миколаївській області.

Уночі проти 4 березня російські загарбники атакували Запорізьку атомну електростанцію. Точилися важкі бої. Через ворожий обстріл там спалахнула пожежа, зранку її вдалося загасити. Окупантам вдалося захопити майданчик АЕС, але оперативний персонал контролює стан енергоблоків.

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