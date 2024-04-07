"Ставлять під загрозу ядерну безпеку": МАГАТЕ заявило про вибух безпілотника на території ЗАЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії заявило про вибух безпілотника на території окупованої Запорізької АЕС. Такі дії надзвичайно загрожують ядерній безпеці.

МАГАТЕ повідомило про вибух невідомого дрона на ЗАЕС. Згідно з оприлюдненими даними, це сталося вдень, 7 квітня.

Дивіться також Путін поновив ядерний шантаж: кому адресовані чергові погрози диктатора

На території станції здетонував безпілотник

Фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії повідомили, що були поінформовані ЗАЕС про те, що сьогодні на території станції здетонував безпілотник. Зазначається, що така детонація відповідає спостереженням МАГАТЕ.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі стурбований такою бойовою активністю у цій зоні. Він висловив занепокоєння стосовно цього інциденту.

Я закликаю утриматися від дій, які суперечать п’яти принципам МАГАТЕ та ставлять під загрозу ядерну безпеку,

– сказав Рафаель Гроссі.

Однак агентство станом на зараз не уточнило інформацію щодо того, чий саме дрон вибухнув на території Запорізької АЕС.

Російські провокації

Російські пропагандистські ЗМІ уже встигли поскаржитися, що Збройні Сили України нібито атакували купол 6-го енергоблока Запорізької АЕС. За їхніми даними, критичних пошкоджень і постраждалих немає, радіаційний фон у нормі. Українська сторона поки не коментувала цей інцидент.

Зокрема, у Росатомі заявили, що ЗАЕС начебто зазнала безпрецедентної серії атак дронів, внаслідок чого було поранено трьох співробітників. Вочевидь окупанти вкотре вдалися до безпідставних звинувачень та провокацій.

Нагадаємо, що ЗАЕС окупована російськими військами на початку березня 2022 року. Тоді ж чотири блоки були поступово зупинені, а два ще працювали до вересня 2022 року. Російські загарбники вже неодноразово здійснювали провокації у цьому регіоні.

Наразі, на жаль, Запорізька АЕС перебуває під контролем Росії та її озброєних загарбників, які розташовані по периметру станції. Російська сторона не вперше провокує подібні інциденти, звинувачуючи нашу державу у створенні "ядерної загрози".

Днями на ЗАЕС відбулося відключення однієї з ключових ліній: коротко