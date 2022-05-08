Територію прикордоння надвечір двічі обстріляли з території Росії

Прикордонну територію Сумської області, яка межує з Росією, надвечір 8 травня обстріляли з території країни-агресорки.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі. За їхніми даними, прикордонну територію України обстріляли у Шосткинському районі.

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Обстріл відбувся з території Росії.

У Шосткинському районі Сумської області на відстані приблизно 3 кілометри від державного рубежу прикордонники зафіксували 10 розривів ракет, випущених системою залпового вогню з Росії,

– зазначили у ДПСУ.

Також із ворожої території відкривали мінометний вогонь. Кілька мін розірвалося на відстані приблизно у 1,5 кілометра від кордону на околиці одного з сіл Городнянського району Чернігівської області.

Яка ситуація на Сумщині

Попередньо, обійшлося без жертв. Інформація уточняється.

7 травня російські окупанти двічі завдали ракетного удару по Сумщині. Ворог вгатив по території Миропільської та Хотінської громад, які розташовані біля кордону з Курською областю Росії. Обстріли велись на території відділу прикордонної служби "Юнаківка" Сумського загону. Українські прикордонники встигли пройти в укриття.

На Сумщині скасували заходи на 8 травня

Сумська ОВА скасувала усі заходи на 8 травня через підвищену небезпеку. Людей закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже у регіоні було "гаряче". Відповідну інформацію повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький.

В області скасували всі заходи на 8 травня у зв'язку з підвищеною небезпекою. Керівники громад мають довести це до усіх категорій населення,

– написав глава ОВА.

Він додав, що люди вже помітили, наскільки безглузді й жахливі речі росіяни можуть творити на нашій землі. Тому очільник обласної військової адміністрації закликав людей:

не ігнорувати сигнали повітряної тривоги;

бути уважними та обережними;

без потреби не покидати домівки та перебувати там, де є можливість швидко пройти в укриття;

стежити за офіційними повідомленнями влади.

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