Атака БпЛА на Суми: росіяни знищили термінал "Нової пошти", загинула людина

У ніч на 6 березня дрони-камікадзе типу "Шахед" атакували Суми, внаслідок влучання знищено термінал "Нової пошти". На місці виникла велика пожежа. Також відомо про загиблого через російський обстріл.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію "Нової пошти". Там розповіли про наслідки удару, масштаби руйнувань та збитки, яких Росія завдала компанії.

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Які наслідки влучання у термінал

Вночі росіяни атакували дронами Суми. Внаслідок цього зруйновано термінал "Нової пошти". На жаль, загинув співробітник компанії-підрядника. Два ворожих ударних безпілотних літальних апарати влучили у складські приміщення, на місці виникла масштабна пожежа.

2576 посилок, які були на території термінала, згоріли. Оголошена вартість втрачених відправлень – понад 3,3 мільйона гривень. Ми зв’язуємося з клієнтами задля виплати компенсацій,

– ідеться у повідомленні.

Наразі здійснюють перебудову сортування посилок та логістики, застерігають, що можливі затримки у відправленнях з Сум та у місто з усіх регіонів України. У компанії нагадують, що додаткову інформацію про відправлення можна знайти у трекінгу в застосунку.

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До слова, також російська армія атакувала Одеську область, під ударом опинилася цивільна та енергетична інфраструктура Південного Одеського району. Унаслідок атаки пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, приміщення СТО та щонайменше 15 автомобілів.