Термобарична зброя в Оленівці: Костін розповів про перші висновки міжнародних експертів
За попередніми висновками експертів, російські окупанти застосували під час теракту в Оленівці термобаричну зброю, що і стало причиною загибелі українських полонених.
Про перші висновки розслідування міжнародних експертів у справі вбивства українських військових повідомив генпрокурор Андрій Костін в ефірі українського телемарафону, передає 24 канал.
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Попередні висновки експертів говорять, що способом цього вбивства є термобарична зброя. Не ракетний обстріл, в цьому вони впевненні. Це також підтверджується тією інформацією, яку наразі опрацьовують органи досудового розслідування під керівництвом процесуальних прокурорів,
– зазначив Андрій Костін.
Чи притягнуть до відповідальності конкретних осіб
Що стосується, конкретних осіб, генпрокурор уточнив, що невідкладні слідчі дії уже розпочаті, однак вони є складнішими. Водночас наразі потрібно сфокусуватись на тому, аби завадити росіянам викривити події страшної трагедії.
На мій погляд, пріоритетним є відкриття пропаганди та дезінформації про підрив цієї будівлі ракетними системами HIMARS,
– додав генпрокурор.
Костін ще раз наголосив, що висновки експертів довели, що вибух у колонії – це наслідок застосування термобаричної зброї. Власне, саме цією зброєю часто користується країна-агресорка.Важливо! Висновки міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm теж вказують на те, що росія могла вчинити теракт в Оленівці термобаричною зброєю. Головним доказом, що це не була ракета GMLRS, є відсутність ударного кратера. Ракета розірвала б загиблих, а не спалила б. Спалює термобарична зброя.
Головне про теракт в Оленівці: коротко
- Внаслідок теракту в Оленівці загинули близько 50 українських військових, ще понад 70 дістали поранення.
- Президент Володимир Зеленський назвав це вбивство черговим воєнним злочином росії, а в ОП повторили вимогу визнати росію країною-спонсоркою тероризму.
- Рідні захисників "Азовсталі" вимагають від Червоного Хреста та ООН негайно відправити своїх представників в Оленівку. В ООН вже пообіцяли провести розслідування.
- Компанія Maxar опублікувала супутникові фото російського табору військовополонених у тимчасово окупованій Оленівці, вони теж є доказом того, що будівлю було підірвано зсередини, а не знищено ракетою.
Дивіться у відео – експерт про причини теракту в Оленівці: