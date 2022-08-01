Термобарична зброя в Оленівці: Костін розповів про перші висновки міжнародних експертів

За попередніми висновками експертів, російські окупанти застосували під час теракту в Оленівці термобаричну зброю, що і стало причиною загибелі українських полонених.

Про перші висновки розслідування міжнародних експертів у справі вбивства українських військових повідомив генпрокурор Андрій Костін в ефірі українського телемарафону, передає 24 канал.

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Попередні висновки експертів говорять, що способом цього вбивства є термобарична зброя. Не ракетний обстріл, в цьому вони впевненні. Це також підтверджується тією інформацією, яку наразі опрацьовують органи досудового розслідування під керівництвом процесуальних прокурорів,

– зазначив Андрій Костін.

Чи притягнуть до відповідальності конкретних осіб

Що стосується, конкретних осіб, генпрокурор уточнив, що невідкладні слідчі дії уже розпочаті, однак вони є складнішими. Водночас наразі потрібно сфокусуватись на тому, аби завадити росіянам викривити події страшної трагедії.

На мій погляд, пріоритетним є відкриття пропаганди та дезінформації про підрив цієї будівлі ракетними системами HIMARS,

– додав генпрокурор.

Костін ще раз наголосив, що висновки експертів довели, що вибух у колонії – це наслідок застосування термобаричної зброї. Власне, саме цією зброєю часто користується країна-агресорка.

Головне про теракт в Оленівці: коротко

Внаслідок теракту в Оленівці загинули близько 50 українських військових, ще понад 70 дістали поранення.

Президент Володимир Зеленський назвав це вбивство черговим воєнним злочином росії, а в ОП повторили вимогу визнати росію країною-спонсоркою тероризму.

Рідні захисників "Азовсталі" вимагають від Червоного Хреста та ООН негайно відправити своїх представників в Оленівку. В ООН вже пообіцяли провести розслідування.

Компанія Maxar опублікувала супутникові фото російського табору військовополонених у тимчасово окупованій Оленівці, вони теж є доказом того, що будівлю було підірвано зсередини, а не знищено ракетою.

Дивіться у відео – експерт про причини теракту в Оленівці: