Вода підступає до населених пунктів: могли підірвати дамбу Курахівського водосховища

Внаслідок пошкодження Тернівської дамби Курахівського водосховища фіксують підйом води у селах, що розташовані вздовж течії річки Вовча. Наразі через обстріли оглянути дамбу неможливо.

Вода підступає до населених пунктів Великоновосілківської громади, передає 24 Канал з посиланням на Суспільне Донбас.

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Що відомо про підрив дамби

Начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун каже, що у населених пунктах Великоновосілківської громади відкриваються шлюзи через які витікає вода. На основі цього констатують те, що дамба, ймовірно, пошкоджена.

Нам відомо, що йде вода по селах, що розташовані біля Тернівської дамби. Характер пошкодження, критичність підтвердити не можемо. Огляд дамби не можемо здійснити через постійні обстріли станом на зараз,

– каже Падун.

Молодший сержант, командир відділення 24 ОШБ Айдар Станіслав Бунятов (Осман) також повідомив, що внаслідок підриву Курахівської дамби підтоплено села в напрямку Багатира. Наразі дороги ще придатні для використання. Проте є певні нюанси і переміщення бронетехніки ґрунтовими дорогами навколо цих населених пунктів обмежене.

Зазначимо, що Курахівське водосховище розташоване на річці Вовча, витік якої біля села Прогрес. Водосховище створили, щоб охолоджувати Курахівську ТЕС.

Останнім часом інтенсивність російських атак на Курахівському напрямку збільшилася. Ймовірно, росіяни хочуть оточити українські сили у Кураховому. Задля цього вони намагаються перерізати логістику українських Сил оборони.