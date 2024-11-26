На Тернопільщині через атаку "Шахедами" вводяться мережеві обмеження
Російська армія вночі 26 листопада атакувала "Шахедами" регіони України. Під приціл ворога потрапив Тернопіль.
Через дронову атаку на енергетичну інфраструктуру там вводяться мережеві обмеження. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на АТ "Тернопільобленерго".
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Росіяни атакували "Шахедами" Тернопільщину
Вночі 26 листопада російські окупанти атакували ударними БпЛА Тернопільську область. Зранку в АТ "Тернопільобленерго" звернулися до жителів регіону. Там попередили про введення мережевих обмежень в області.
Через масовану дронову атаку на енергетичну інфраструктуру вимушено вводяться мережеві обмеження у Тернопільській області для споживачів. Деталі згодом,
– ідеться в повідомленні.
Нагадаємо, що вибухи в Тернополі пролунали близько 1 години ночі 26 листопада. Відомо, що тоді в будинках зникло світло. Вже о 01:49 у Тернополі знову пролунав вибух.
Близько третьої години ночі у Тернополі знову пролунали вибухи. В ОВА заявили, що в області працює ППО. Там повідомляли про з'ясування обсягу пошкоджень і усунення наслідків.