"Весь під'їзд був у диму": жителі будинку у Тернополі, куди влучив "Шахед", поділилися пережитим

Під час атаки 2 грудня російський "Шахед" влучив у багатоповерхівку у Тернополі. Мешканці будинку не відразу зрозуміли, що сталося, проте, відкривши двері своїх квартир, побачили моторошну картину.

У коментарі журналістам місцеві жителі розповіли про страшну ніч. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

До теми Поверх у будинку вигорів повністю: жахливі наслідки удару "Шахедами" по Тернополю

Жителі Тернополя розповіли про удар "Шахеда" по будинку

Під час атаки 2 грудня російська армія вдарила "Шахедом" по багатоповерхівці Тернополя. На жаль, під час атаки загинула 1 людина, ще 4 – отримали поранення.

Після удару у будинку спалахнула пожежа. Рятувальники евакуювали 94 особи. Серед них – Серафима Косигіна. Жінка разом з сином переїхала з Дніпра. Журналістам вона розповіла, що шукала місце, де "буде спокійніше".

Пригадуючи страшну ніч, жінка розповіла, що відразу не зрозуміла, що сталося. Серафима поділилася, що почула вибух, проте не зрозуміла, що прилетіло в їхній будинок. Втім, коли вона відчинила двері квартири, то побачила моторошні наслідки російського терору.

Гучно було, почули вибух. Одразу не зрозуміли, що це у наш будинок. Почули, що в під'їзді люди почали виходити, то тоді вже зрозуміли. Коли відкрили двері, то під'їзд вже був у диму. Ми швидко зібрали документи й вибігли. Ми з сином сіли в машину і поїхали,

– поділилася Серафима.

Інша жінка – Ірина Хома – розповіла, що виросла у цьому дворі. Після вибуху жінка вибігла на вулицю й побачила, як вогонь охоплював під'їзд. Ірина зізналася, що їй важко було бачити, що ворог зробив з цивільним будинком.

Місцеві жителі про атаку "Шахедів": дивіться відео

Раніше стало відомо, що внаслідок атаки загинув 44-річний місцевий житель Віталій. "Шахед" влучив у квартиру, в якій проживала його сім'я. Дружина Іванна отримала серйозні травми, а дві доньки – не постраждали. Як пишуть місцеві ЗМІ, їм вдалося врятуватися, бо жінка з дітьми намагалася вибігти з квартири.