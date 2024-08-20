Чорний дим охопив Тернопіль: який має вигляд місто після пожежі на підприємстві

У Тернополі після атаки "Шахедами" виникла пожежа на промисловому підприємстві. У мережі вже публікують фото наслідків удару.

Так, небо Тернополя затягнув густий темний дим. Однак станом на цей час перевищень шкідливих речовин у повітрі немає.

Дивіться також Ворог вдарив по промисловому об'єкту в Тернополі: брифінг про наслідки атаки

Дим у Тернополі

У Тернополі під час атаки дронів було влучання у резервуари з паливно-мастильними матеріалами, внаслідок чого виникла велика пожежа.

Наслідки влучання у Тернополі: дивіться відео

Одразу після влучання здійнявся величезний стовп диму, який з часом розповсюдився іншими районами.

Як виглядає Тернопіль зараз / фото Ірини Вихрущ, 24 Канал

Місцеві ЗМІ також публікують фото того, як зараз виглядає небо над Тернополем.

Як розповіла директорка Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Оксана Чайчук, у повітрі міста виявлено сліди продуктів згоряння СО2, а також хлоровмісних речовин, які не перевищують допустимих концентрацій в атмосферному повітрі. Шкідливих речовин у воді також не виявили.

Хоч шкідливих речовин у повітрі та воді не виявлено, до уточнювальних результатів досліджень обласний центр контролю та профілактики хвороб рекомендує містянам утриматися від тривалого перебування на вулиці.

Група реагування зараз проводить заміри на вміст формальдегідів і фенолів, проте ці аналізи потребують більше часу.

Що відомо про пожежу

Вночі 20 серпня близько 3 години ночі ДСНС міста Тернопіль отримала повідомлення про пожежу на промисловому об'єкті. На місце оперативно прибули надзвичайники та почали ліквідацію загоряння.

Для ліквідації були залучені рятувальники Тернопільського гарнізону, а також з інших міст області. Всього понад 20 одиниць техніки та понад 90 рятувальників. Також залучалося два пожежних потяги – з міста Тернополя та міста Львова,

– вказали у службі.

Приблизно о 6:50 пожежу локалізували. Проте станом на 9 годину ранку гасіння тривало. Внаслідок інциденту постраждалих немає.

Оперативно про повітряні тривоги, вибухи та інші загрози дізнавайтеся з телеграм-каналу 24 Каналу.