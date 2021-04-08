Тернопіль посилює карантин: які обмеження

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З 8 квітня у Тернополі посилюють карантинні обмеження. Місто перебуває у помаранчевій зоні, однак влада вирішила перестрахуватися і додати нових обмежень.

Джерело:

Тернопільська міська рада

Учасники оперативного штабу ухвалили рішення з 8 квітня збільшити кількість тих, хто буде контролювати роботу магазинів і закладів харчування. У місті спостерігають систематичні порушення карантинних норм.

Нещодавно Запорізька та Хмельницька області потрапили до червоної зони

Нові обмеження у Тернополі

  • З 12 квітня заклади громадського харчування не можуть приймати відвідувачів у приміщеннях. Дозволено – на відкритих літніх майданчиках і на доставку.
  • ТРЦ працюватимуть з суворішими обмеженнями: температурний скринінг відвідувачів, контроль обліку і не більше, ніж 1 відвідувач на 10 квадратних метрів торговельної площі.
  • Дитячі розважальні та ігрові кімнати у ТРЦ закриють.
  • Заборонено проведення всіх масових заходів – розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших. Крім проведення офіційних спортивних заходів.
  • Релігійні заходи дозволять з використанням одноразового посуду на вулиці поруч з храмом за умов дотримання дистанції 1,5 метра між присутніми.

Як працюватимуть освітні заклади

З 12 квітня учні 1 – 4 класів навчатимуться у звичній формі. Учні 5 – 11 класів, а також учні позашкільної, професійної освіти – дистанційно.

З 12 квітня у закладах професійно-технічної освіти дозволили проводити практичні заняття у майстернях та лабораторіях групами до 15 учнів.
Важливо! Наразі у червоній зоні карантину 12 регіонів: Запоріжжя та Хмельниччина, Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька, Чернігівська області.

Яка ситуація з коронавірусом у місті

  • За даними МОЗ, Тернопільська область перебуває у помаранчевій зоні карантину.
  • За добу 7 квітня на Тернопільщині зафіксували 796 інфікувань коронавірусом.
  • Загалом в області захворіли 59 026 осіб.
  • 884 людини померли, вилікували COVID-19 у 47 654 жителів Тернопільщини.


Карантинні обмеження в Україні за зонами / Інфографіка 24 каналу