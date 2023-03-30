Остання область Заходу скоротила комендантську годину до 5 годин

У Тернопільській області змінили тривалість комендантської години. Тепер вона буде коротшою.

Очільник Тернопільської ОВА Володимир Труш повідомив, що на Тернопільщині від 1 квітня змінять тривалість комендантської години.

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Скільки триватиме комендантська година в Тернопільській області

Від суботи, 1 квітня, комендантська година у Тернопільській області та в обласному центрі триватиме з 00:00 до 5:00. Раніше вона починалася з 23:00.

Під час комендантської години заборонено бути на вулиці та в громадських місцях. Хоч у чинному законодавстві нашої держави поки не передбачено жорсткого покарання за порушення комендантської години, людину, що з'явилася без спеціального дозволу на вулиці у нічний час, можуть зупинити правоохоронці або військові, щоб перевірити документи та встановити особу.

Якщо все гаразд, людину не затримують, проте проводять з нею профілактичну бесіду.

Напередодні комендантську годину скоротили на Черкащині

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець раніше повідомив, що від 3 квітня у Черкаській області теж скоротять комендантську годину. Вона триватиме від 00:00 до 04:00. Починається посівна кампанія, тож в скороченні комендантської години в регіоні є економічна потреба.

Закарпатська область – єдиний регіон в Україні, де не введена комендантська година.