На Тернопільщині трагічно загинув 2-річний хлопчик: на нього наїхала автівка

У Шумському районі Тернопільщини 14 липня сталася трагедія – загинула 2-річна дитина. Водій не побачив хлопчика та наїхав на нього.

Нещастя трапилося 14 липня, приблизно о 13:30. Маленький хлопчик став жертвою наїзду автомобіля.

Читайте також Під Києвом у смертельну ДТП потрапив легковик, в якому їхали 16 людей

Загибель дитини на Тернопільщині

Аварія трапилася в Шумському районі. Там водій автомобіля УАЗ-3909 наїхав на 2-річного хлопчика. Чоловік не помітив дитини та рушив з місця. У результаті малюк опинився під колесами авто. На жаль, дитина загинула на місці події.

Інформацію про жахливий інцидент внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі триває слідство.

Інші трагедії за участю дітей