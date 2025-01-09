Скоїв злочин і викликав поліцію: на Тернопільщині чоловік задушив рідну матір

На Тернопільщині чоловік задушив свою матір і самостійно розповів про це поліції. Чоловік не зміг пояснити правоохоронцям, чому скоїв вбивство.

Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на поліцію Тернопільської області.

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Син убив матір вдома

У ніч із 7 на 8 січня 41-річний чоловік задушив свою матір. Зранку він зателефонував до Підволочиського відділення поліції та викликав копів. Слідчо-оперативна група приїхала до будинку, де виявила бездиханне тіло жінки 1949 року народження.

На тілі жінки виявили сліди насильства. Її син зізнався, що вбив матір, але не зміг пояснити свої мотиви.

Правоохоронці затримали чоловіка та підозрюють його в умисному вбивстві. Слідство триває, ймовірному вбивці невдовзі оберуть запобіжний захід.

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