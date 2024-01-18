Вивезли й викинули на узбіччя: на Тернопільщині знайшли мертвим працівника одного з заводів

На Тернопільщині знайшли мертвим працівника одного з агропідприємств. Чоловік лежав просто на узбіччі дороги.

Як повідомляє місцеве видання "Тернополяни", інцидент стався 10 січня 2024 року у селі Настасів. Загиблий чоловік працював на комбікормовому заводі, що входить в корпорацію "Агропродсервіс".

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Охоронники заводу вивезли загиблого і викинули

За 12 кілометрів від Тернополя, у селі Настасів на узбіччі виявили тіло мертвого 50-річного чоловіка. Як повідомляють у мережі, чоловік працював на заводі, але не був офіційно працевлаштований. Тому, шоб не відповідати перед законом, місцева служба охорони вирішила у такий спосіб позбутися тіла.

Місцеві жителі розповідають, що тіло виявили селяни. Про загиблого відразу повідомили правоохоронцям. Як зазначають у ЗМІ, чоловік був вдягнений у форму працівника заводу, до того ж його одяг був чистий. Місцеві жителі припускають, що чоловік помер на заводі, а на підприємстві вирішили підлаштувати все так, ніби його збив автомобіль чи чоловік сам помер на дорозі.

Що говорять в поліції

Правоохоронці підтверджують, що у селі Настасів дійсно знайшли мертвого чоловіка на узбіччі. На тілі загиблого не виявили жодних слідів, які б вказували на насильницьку смерть.

На території комбікормового заводу провели обшуки, правоохоронці також хотіли побачити записи з камер спостереження. Однак на підприємстві заявили, що відеоматеріали стираються кожного тижня й більше цього строку їх не зберігають.

Наразі правоохоронці за фактом смерті чоловіка порушили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Тривають слідчі дії, поліцейські опитують працівників комбікормового заводу, місцевих жителів, а також шукають ймовірних свідків. Також правоохоронці розшукують людей, які могли приховувати смерть чоловіка.

На Тернопільщині чоловік протаранив авто поліції

На Тернопільщині легковик Fiat Scudo протаранив службове авто поліції. У цей час правоохоронці розбиралися з іншим правопорушником, коли в їхній автомобіль влетів нетверезий водій.

Правопорушник відразу втік з місця подій, однак його вдалося затримати. На нього склали протоколи за трьома статями: втеча з місця ДТП, порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортного засобу, керування авто у нетверезому стані.