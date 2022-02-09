На Тернопільщині за програмою Зеленського готуються до будівництва одразу кількох об'їзних доріг

На Тернопільщині у 2022 році готуються до ремонту та будівництва обходів одразу 4 міст. Мовиться про Теребовлю, Бережани, Ланівці та Тернопіль.

Роботи проведуть у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Про це повідомляє Тернопільська обласна державна адміністрація.

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Міські дороги не розраховані для такого навантаження, тому стратегічним завданням уряду є будівництво та відновлення об’їзних доріг,

– зазначили в ОДА.

Наразі вже оголошено тендер на розробку проєкту обходу Бережан, а також тендер на будівництво транспортної розв'язки в різних рівнях і північно-східної ділянки обходу Тернополя. Паралельно готуються до зведення транспортної розв'язки на перетині доріг Р-41 та Р-39.

Для будівництва обходу Теребовлі розробляється проєктна документація. На ремонт дороги С-201026 (об'їзна дорога Ланівців) вже виділили кошти.

Загалом на утримання доріг місцевого значення Тернопільщини цього року спрямують 657 мільйонів гривень.

Щодо доріг місцевого значення, то під час відбору проєктів, які будуть профінансовані у 2022 році, перевагу віддавали під’їзним шляхам до закладів охорони здоров’я, освіти та соціальної сфери,

– наголосив голова облдержадміністрації Володимир Труш.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що в рамках програми по всій Україні вже оновили близько 14 тисяч кілометрів доріг, або 40% основної мережі.