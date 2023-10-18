Викликали поліцію, бо не виходили з будинку: на Тернопільщині загинули породілля з немовлям

У селі Вікно, що у Тернопільській області, сталася трагедія – загинула 24-річна породілля разом з немовлям. Нині правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту.

В ГУНП в Тернопільській області в коментарі 24 Каналу повідомили подробиці трагічного випадку на Чортківщині. Нині тривають експертизи й встановлюються усі деталі смерті немовляти.

Дивіться також Застрелив онука й брехав, що він "служить у ЗСУ": на Одещині перед судом постане зловмисник

На Тернопільщині загинула породілля з немовлям

На спецлінію 102 надійшло повідомлення, що в одному з приватних будинків в селі на Чортківщині є жінка, яка мала народити дитину. Сусіди забили на сполох, бо її давно не бачили, й на вулицю ніхто не виходить. На місце трагедії відразу виїхала слідчо-оперативна група.

При виїзді з'ясувалося, що дійсно є плід новонародженої дитини. Її народила жінка, яка була в цій же кімнаті. Коли правоохоронці прибули на місце подій, то жінка у важкому стані. Поліцейські викликали швидку, її доправили до лікарні, але врятувати породіллю не вдалося,

– повідомили у поліції.

Слідчі забрали плід на експертизу, щоб встановити причину смерті дитини. За попередньою інформацією, породілля померла від інфекції та кровотечі. За даними фактами було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України – "Умисне вбивство".

Під Києвом вагітна жінка разом з дитиною померла у пологовому

У Білій Церкві, що у Київській області, сталася трагедія – 38-річна жінка Марина загинула з дитиною в пологовому будинку. Жінка була на 7 місяці вагітності.

Чоловік Марини розповів, що вагітність проходила нормально, але на третьому триместрі почалися проблеми. Жінка постійно скаржилася на задишку, тому сім'я вирішила звернутися до лікарів.

У міському пологовому будинку Білої Церкви жінці 4 дні ставили крапельниці. Стан вдалося стабілізувати, але задишка залишалася. Рідні наголошують, що в палату до Марини нікого не пускали окрім медичного персоналу.

Коли 2 жовтня Марина не написала нічого чоловіку, той почав бити на сполох. Медперсонал неохоче спілкувався з ним, тому його відправили до директора. Від нього він і дізнався, що дружина разом з дитиною померли.

Наразі правоохоронці проводять перевірку в пологовому відділенні, а у самій лікарні проводять службове розслідування. Що стало причиною смерті жінки з дитиною – невідомо.