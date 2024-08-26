У Тернополі пролунали повторні вибухи

Росія продовжує завдавати ударів по мирних містах України. Уранці 26 серпня окупанти атакували Тернопільщину.

В Тернопільській ОВА повідомили про роботу ППО. 24 Канал закликає перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги, адже в небі над Україною досі десятки ракет та ударних БпЛА.

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Що відомо про вибухи на Тернопільщині

Уранці 26 серпня в Тернопільській області на тлі масованої атаки по Україні пролунали вибухи. В Тернопільській ОВА повідомили про роботу ППО.

Не ігноруйте повітряну тривогу! Перебувайте в укриттях! В області працює ППО. Якщо ви стали свідком роботи протиповітряної оборони – не викладайте фото-відео в мережу інтернет,

– мовиться у повідомленні.

Вже об 9:22 кореспонденти Суспільного повідомили про повторні вибухи на Тернопільщині.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Зауважимо, що Росія знову цілила в енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок масованого обстрілу вводяться екстрені відключення світла.