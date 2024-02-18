На Тернопільщині стався землетрус

У Тернопільській області 18 лютого стався землетрус. У Головному центрі спеціального контролю розповіли деталі.

Мовиться, що поштовхи зафіксували близько 11:07. За даними експертів, глибина сягала 5 кілометрів.

Дивіться також Знайшли тіло біля річки: у Тернопільській області розшукували 6-річну дитину

Що відомо про землетрус

Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в Тернопільській області. Магнітуда сягала 2,6 (за шкалою Ріхтера – 24 Канал) на глибині 5 кілометрів.

За розрахунками землетрус не несе загрози для населення, за класифікацією землетрусів відноситься до "ледве відчутних". Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах,

– йдеться у повідомленні центру.

Повідомляється, що епіцентр землетрусу трапився за 5 кілометрів на захід від міста Борщів.

Біля міста Борщів стався землетрус / Карта ГЦСК

Раніше у Румунії стався землетрус, який відчули й в Україні: що відомо