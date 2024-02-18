На Тернопільщині стався землетрус

18 лютого 2024, 15:15
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Джерело:

Головний центр спеціального контролю

У Тернопільській області 18 лютого стався землетрус. У Головному центрі спеціального контролю розповіли деталі.

Мовиться, що поштовхи зафіксували близько 11:07. За даними експертів, глибина сягала 5 кілометрів.

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Що відомо про землетрус

Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в Тернопільській області. Магнітуда сягала 2,6 (за шкалою Ріхтера – 24 Канал) на глибині 5 кілометрів.

За розрахунками землетрус не несе загрози для населення, за класифікацією землетрусів відноситься до "ледве відчутних". Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах,
– йдеться у повідомленні центру.

Повідомляється, що епіцентр землетрусу трапився за 5 кілометрів на захід від міста Борщів.

Біля міста Борщів стався землетрус / Карта ГЦСК

Раніше у Румунії стався землетрус, який відчули й в Україні: що відомо

  • У Румунії вранці 24 грудня 2023 року фахівці зафіксували землетрус. За попередньою інформацією, його джерело було розташоване всього лиш за 110 кілометрів від нашої країни. За даними експертів, поштовхи відчули орієнтовно о 08:06.
  • Відомо, що джерело землетрусу було на території Румунії, в районі гір Вранча на глибині 103 кілометри. У Головному центрі спеціального контролю України тоді заявили, що землетрус не несе загрози для українського населення.
  • Мовилося, що коливання можуть відчуватися також тільки окремими людьми, які перебувають в спокійному стані всередині приміщення, а особливо на верхніх поверхах.
  • Там також зазначили, що останній потужний землетрус з району гір Вранча реєстрували ще 4 грудня 2023 року з магнітудою 4,6.
  • Крім того, пізніше у Національному науково-дослідному інституті фізики Землі заявили, що магнітуда землетрусу становила 4,2. Зокрема, там навели дані про глибину 96,8 метра.
  • Ба більше, у науково-дослідному інституті пояснили, що землетрус стався за 35 кілометрів на захід від Фокшани, 59 кілометрів на північ від Бузеу, 76 кілометрів на схід від Сфинту-Георге, а також за 87 кілометрів на схід від Брашова.

Автор: Маргарита Волошина