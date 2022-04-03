У Тернополі було чути вибух, містян просять залишатися в укриттях

Ввечері 3 квітня у Тернополі пролунав вибух. Перед цим там, як і у низці інших регіонів по всій Україні, була оголошена повітряна тривога.

Інформацію про вибух підтвердив на своїй фейсбук-сторінці Сергій Надал, міський голова Тернополя. Відповідний допис він опублікував о 22:28.

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Мер Тернополя звернувся до містян

Надал наголосив, що відбою повітряної тривоги на Тернопільщині ще не було. Він попросив людей наразі не покидати укриття. "У місті було чути вибух. Причини з'ясовуємо. Подача води, електроенергії, тепла відбувається у звичайному режимі", – повідомив чиновник.

Росія повідомила про "знищення точок" у Тернополі

Попереджувальні сирени залунали на Тернопільщині о 22:00. Відбій повітряної тривоги там оголосили аж о 23:20.

Зауважимо, що вибухи у Тернополі було чути близько 22:30. Цікаво, що у російському міністерстві оборони повідомили про "знищення точок" у місті ще за 2 години до цього.

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