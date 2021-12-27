У Тернополі на фасаді ОДА розвісили гігантський банер із Бандерою

Тернопільська область готується відзначати 113 річницю від дня народження Степана Бандери. На фасаді облдержадміністрації розвісили гігантський банер із провідником ОУН.

Святкові заходи розпочнуться о 14:00 у день народження діяча – 1 січня. Найперше покладуть квіти до пам'ятника Бандері.

До речі Після двох осквернень: у Тернополі пам'ятник Бандері взяли під цілодобову охорону

О 16:00 відбудеться хода молодіжних організацій від центрального стадіону імені Романа Шухевича.

Банер з Бандерою на будівлі ОДА

На будівлі обласної ради розмістили величезний банер із зображенням Бандери. Його висота – 20 метрів, ширина – 11 метрів. Щоб розмістити банер, залучили 5 людей.

Біля облради стоять люди, одягнені в історичний одяг. Вони запрошують людей взяти участь у заходах 1 січня. Кажуть, що розміщення банеру – це відповідь на провокації, які були біля пам'ятника Бандері.

Пам'ятник Бандері взяли під охорону

Зауважимо, що пам'ятник провіднику ОУН розташований біля будівлі облради. Протягом грудня 2021 року його двічі оскверняли. Після цього політики вирішили взяти монумент під цілодобову охорону. Цим займуться правоохоронці та бійці батальйону "Тернопіль".

У Тернополі 14 грудня невідомий пошкодив монумент. Чоловік залив постамент червоною фарбою. 21 грудня невідомий кинув у пам'ятник яйцем, та його досі не знайшли.