У Тернополі хлопчик на іграшковій машині збив літню жінку: у неї серйозна травма

У центрі Тернополя, на Театральному майдані, маленький хлопчик дошкільного віку на іграшковій машинці не то втратив пильність за кермом, не то не справився з керуванням. У результаті він наїхав на літню жінку.

Як повідомила пресслужба поліції Тернопільщини, нещасний випадок трапився близько 15:30 у понеділок, 17 квітня. І все б могло завершитися благополучно, однак пенсіонерка, 1937 року народження, втратила рівновагу та впала.

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У жінки діагностували перелом стегна

Одразу після інциденту до неї підбігли люди, щоб допомогти підвестися та дізнатися про самопочуття. Як видно з опублікованого поліцією відео, ймовірно, підійшла також мама з винуватцем інциденту.

Проте після наїзду 86-річна жінка потребувала допомоги не лише перехожих, а й медиків, тож її доправили до лікарні. Саме там медики діагностували у потерпілої перелом стегна.

Хлопчик дошкільного віку наїхав на пенсіонерку: відео

Батьків дитини розшукують

Наразі ж Слідчі Тернополя розшукують батьків дитини, причетної до травмування пенсіонерки. Вони просять відгукнутися не лише їх, а й очевидців події.

Для цього у поліції Тернопільської області залишили номери, за якими можна залишити інформацію:

+38(067)351-38-37,

+38(050)102-02-36.

"Анонімність гарантується", – підкреслили правоохоронці.

Люди обурені прокатом іграшкових машин у центрі Тернополя

Зауважимо, що в коментарях до повідомлення поліції мешканці Тернополя висловили обурення й діяльністю підприємців, які організували прокат у центрі міста, де завжди багато людей, зокрема, літніх та малесеньких дітей. Вони впевнені, що випадків травмувань через такий бізнес багато.

Тож правоохоронців просять звернути увагу не лише на батьків хлопчика, а й на бізнесменів. Зокрема, вони наголосили, що підприємці не видають чеки про оплату десятиліттями.

А якщо дитина травмується, як батькам довести що вони використовували дану послугу?! А й в принципі до даного випадку це також стосується! Та машинка розвиває шалену швидкість!

– зазначили у коментарях.

Також тернополяни зазначили, що людина на прогулянці центром міста повинна відчувати себе у безпеці. Натомість "подібні розваги повинні бути відгороджені":