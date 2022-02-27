У Тернополі людям радять закрити виходи на дахи багатоповерхівок

Жителям Тернополя радять закрити виходи на дахи будинків для того, щоб туди не могли потрапити диверсанти, які розставляють мітки.

Міський голова Тернополя Сергій Надал наголосив, що це пропозиція від штабу та територіальної оборони.

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За його словами, варто закрити всі дахи, щоб виходу не було.

Але місця підступу до дахів посипати тальком, борошном, шпаклівкою, будь-чим, що може залишати сліди, щоб було видно, коли хтось спробує йти туди. Рекомендую це робити в кожному під’їзді,

– каже Надал.

Також Сергій Надал звернувся до підприємців, щоб вони не піднімали ціни під час війни. За його словами, в Тернополі будуть моніторити ціни в продуктових магазинах.

Додамо, що окрім поміток та наліпок на землі, диверсанти тепер можуть робити помітки на дахах та навіть у вікнах будинків.