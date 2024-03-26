Зіткнулися 3 автівки, постраждали 8 осіб: у Тернополі працівник СБУ скоїв масштабну ДТП
Джерело:Zaxid.net
У Тернополі 25 березня сталася ДТП за участі трьох легкових автомобілів. Унаслідок аварії постраждали 8 осіб, серед яких – вагітна жінка.
Як повідомляють журналісти Zaxid.net, посилаючись на власні джерела, за кермом одного з автомобілів був працівник СБУ. Ймовірно, він був у стані алкогольного сп'яніння.
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У Тернополі сталася масштабна ДТП
У Тернополі водій Audi Q5 вчинив аварію з трьома автомобілями. Так, на перехресті вулиць Мазепи та Львівської біля McDonalds чоловік виїхав на червоний сигнал світлофора і зіштовхнувся з кількома зустрічними автомобілями – Suzuki, Jaguar та Volkswagen.
ДТП у Тернополі / Фото поліції Тернопільської області
Як наслідок, постраждало 8 осіб, одна з яких – жінка при надії. Її госпіталізували. Свідки стверджують, що водій, який був за кермом Audi Q5 й спричинив аварію, був п'яним. Очевидці розповіли, що чоловік не міг вийти з машини, а пізніше намагався завести свій автомобіль, щоб утекти. Водій Volkswagen, який також постраждав в аварії, відібрав у п'яного керманича ключі.
У ДБР у Львівській області підтвердили у коментарі Zaxid.net, що за кермом автомобіля, який спричинив масштабну аварію, був правоохоронець із силових структур. Журналістам з власних джерел стало відомо, що мовиться про співробітника СБУ.
Наразі всі обставини аварії встановлюються. У чоловіка також взяли зразки для проведення експертизи та перевірки на вміст алкоголю.
Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху – за частиною 1 статті 286-1 КК України. Автомобіль, за кермом якого перебував працівник правоохоронного органу, проігнорувавши червоний сигнал світлофора, виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з трьома автомобілями. За попередніми даними, правоохоронець був у стані алкогольного сп'яніння,
– розповіла речниця ДБР Львова Тетяна Муравель в коментарі Zaxid.net.
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