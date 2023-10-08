Побиття та "пакування" чоловіків військоматом: ДБР розслідує порушення у Тернопільському ТЦК

ДБР відреагувало на опубліковані відео побиття та "пакування" чоловіків працівниками військкомату у Тернополі. Там заявили, що розпочали розслідування фактів побиття мобілізованих.

За два дні у мережі опублікували три відео, які можуть свідчити про перевищення повноважень Тернопільським ТЦК. На кадрах одного з роликів видно, що працівники тернопільського ТЦК б'ють двох лежачих людей.

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ДБР відреагувало на інциденти

Опівночі 6 жовтня на гарячу лінію ДБР у Львові повідомили про порушення. Працівники Тернопільського міського об'єднаного ТЦК та СП за допомогою застосування сили намагалися затримати місцевого жителя. Вони завдавали чоловіку ударів та заштовхали того до автомобіля. Відповідне відео невдовзі з'явилося у мережі.

Невдовзі став публічним інший інцидент правопорушень у військкоматі в Тернополі. Очевидцям вдалося зафільмувати, як у приміщенні ТЦК двоє осіб б'ють руками чоловіків, які лежать у ліжках. Ймовірно, це були мобілізовані.

За цими фактами ДБР відкрило кримінальне провадження за статтею про перевищення повноважень військовими службовими особами. Наразі працівники структури з'ясовують всі деталі інциденту.

Скандальні ролики з Тернополя