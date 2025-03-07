У Тернополі – прильоти ракет у критичний об'єкт: можуть бути обмеження з подачею газу

Вранці 7 березня Росія здійснила масовану атаку на Україну. Є прильоти у Тернополі у критичний об'єкт.

Там можуть бути обмеження з подачею газу. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Тернопільської ОВА В'ячеслава Негоду.

"Внаслідок нічної ворожої атаки на Тернопільщині є прильоти ракет в критичний промисловий об'єкт. Можуть бути обмеження з подачею газу. Сили ППО збили ворожу ракету. Жертв немає. Відповідні служби ліквідовують наслідки. Перебувайте в укритттях до відбою!", – написав він.