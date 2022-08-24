У Тернополі продадуть радянський літак, який стояв у житловому масиві: гроші підуть на дрони

Україна продовжує позбуватися радянської спадщини, особливо армійської. Усе, що можливо, люди намагаються продати задля потреб ЗСУ.

Дрони – дуже важливий засіб для наших героїчних ЗСУ. У Тернополі придумали, як зібрати на них гроші за допомогою радянської "пташки".

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Продати радянський літак – купити дрони для ЗСУ

Як повідомив мер Тернополя Сергій Надал, на сесію міської ради буде внесена пропозиція продажу з аукціону старого радянського літака. Призначення виручених у майбутньому коштів також вже визначили.

Всі кошти підуть на закупівлю дронів для підрозділів, в яких воюють наші тернополяни,

– сказав Надал.

Він додав, що йдеться про радянський літак, який раніше був розташований у житловому масиві Східний.

Війна росії з Україною: останні новини

російські окупанти обстріляли селище на Харківщині касетними боєприпасами. Вже є інформація про двох постраждалих внаслідок ворожого обстрілу.

росіяни запустили по Україні свою ракету. Нашим силам ППО вдалося збити ворожий снаряд над Черкащиною.

У ніч на 24 серпня російські окупанти обстріляли Харків "Калібрами" та реактивними системами залпового вогню. Постраждали житлові будинки, є поранені.

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