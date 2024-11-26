У Тернополі вибухи, зникло світло: Росія атакує "Шахедами"
Вночі 26 листопада у Тернопільській області прогриміли вибухи. Сталося відключення світла.
Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу.
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Вибухи в Тернополі сьогодні
Вибухи в Тернополі пролунали близько 01:00. У будинках зникло світло.
Зауважимо, незадовго до цього, о 00:51 Повітряні сили попереджали про групу російський безпілотних у напрямку Тернополя.
Працюємо над з'ясуванням обсягу пошкоджень і усуненням наслідків,
– заявив голова ОВА В'ячеслав Негода.
Вже о 01:49 у Тернополі знову пролунав вибух. Повітряна тривога триває. Тож у жодному разі не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.
Додамо, цієї ночі вибухи прогриміли у Києві. По ворожих дронах працювала ППО. Окрім того, вибух чули у Харкові. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з Південного Сходу.
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