Мобілізований з Тернополя загинув через місяць після призову: прокуратура відкрила провадження
Джерело:Суспільне
Прокуратура відкрила провадження через загибель військового Богдана Покітка, який загинув через місяць після призову. Що загрожує винним – читайте далі.
Про це повідомила речниця Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону Юлія Шевченко.
До теми У Тернополі проводять перевірку щодо військового, який загинув через місяць після мобілізації
Що загрожує винним
"20 лютого за вказаним фактом зареєстрували кримінальне провадження за статтею 425 ККУ. Це недбале ставлення до військової служби. Спецпрокурори встановлюють причетність осіб, імовірна недбалість яких призвела до тяжких наслідків. Максимальний термін покарання, передбачений санкцією статті, – від 5 до 8 років позбавлення волі", – каже речниця Юлія Шевченко.
Нагадаємо, що 19 лютого у мережі з'явилось повідомлення про те, що мобілізований мешканець Тернополя загинув через чотири дні після прибуття на фронт і не мав належної підготовки. У ТЦК та мерії пообіцяли провести розслідування.
Мобілізованого відразу відправили у Донецьку область
Подруга загиблого Оксана Огородник записала відеозвернення, у якому заявила, що в другій половині січня Богдану вручили повістку на зупинці в Тернополі. Призовник раніше не був на військовій службі, а після призову не проходив навчання у військовій частині й на полігоні, проте його відправили на фронт без підготовки.
Журналіст Юрій Бутусов згодом повідомив, що з ним зв'язалась родина Богдана, які хочуть надати цій історії максимальний розголос:
- 16 січня Богдану Покітко на автобусній зупинці у Тернополі вручили повістку – він негайно пройшов медогляд, а 18 січня став солдатом ЗСУ.
- Богдана зарахували до складу роти охорони Тернопільського військкомату. Він стояв у караулах та брав участь у роздачі повісток.
- За словами рідних, він один раз виїжджав на полігон та відстріляв не більше одного магазина. Ніякої іншої підготовки не було і родина чекала, що час для підготовки настане пізніше.
- 11 лютого Покітко отримав наказ висуватись на Донбас у бойову частину. Він не відмовився попри відсутність навичок, тому що від самого початку був налаштований "служити, якщо це буде потрібно країні".
- 14 лютого Покітко зателефонував колегам по роботі і сказав, що перебуває у Слов'янську. Вони чекають нового командира і у складі поповнення будуть зараховані у 10-ту гірсько-штурмову бригаду, де його сприйняли як піхотинця, який готовий виконувати завдання на 1 лінії. Чоловік вважав негідним оголошувати свою непідготовленість, він вирішив без будь-яких скарг виконувати усі накази.
- 16 лютого Богдан Покітко загинув у бою.