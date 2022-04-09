Теробона зробила яскраве відео з результатами знищення росіян у боях під Броварами

Українські військові доблесно боронять наші землі. І поміж боями вони знаходять час, щоб показати, як саме знищується ворог.

Так, бійці 112 Бригади територіальної оборони Києва змонтували круте відео. На ньому можна побачити, як же гарно горять орки.

Читайте також Українські оборонці ліквідували вже 19 100 окупантів

На палаючих окупантів можна дивитися вічність

І поки в російських пропагандистів палає у переносному значенні, їхні орки горять насправді. І це видовище, яке дозволяє зарядитися позитивними емоціями на цілий робочий день.

Дивіться на відео, як чудово палають російські загарбники:

Особливої уваги заслуговує композиція, яку наклали на ролик. Оце "Ла-ла-ла-ла-ла-ла, вбий москаля" міцно в'їлося в голові. І маємо підозру, що вам теж в'їсться. Тому дивитися відео рекомендуємо лише зі звуком. Зауважимо, що пісеньку наспівала донечка того самого бійця ТрО Києва, який і змонтував для нас ролик.

До теми – Окупант привів ЗСУ на позиції орків, втікаючи від дрона – дивіться відео: