Тероборона Києва розбила російських мародерів, які накрали української картоплі
13 березня 2022 , 22:10Читать новость на русском
Джерело:Територіальна оборона ЗС України
Російські окупанти мають величезні проблеми із забезпеченням. Ворожі солдати не мають пального та їжі та вдаються до мародерства.
Територіальна оборона активно протидіє російським окупантам, допомагаючи ЗСУ здолати ворога. Особливо ефективна ТРО, коли окупанти-втікачі намагаються вкрасти їжу у місцевого населення.
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Знищені мародери
Бійці 112 Окремої Бригади територіальної оборони міста Києва ліквідували окупантів-мародерів. Ті десь зуміли накрасти українскої картоплі.
Окупанти накрали картоплю: відео
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