Тероборона Сумщини голіруч зупинила 3 танки Росії та одну САУ

12 березня 2022 , 02:01
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Джерело:

телеграм Живицького

Територіальна оборона Сумщини голіруч зупинила російські танки. Про це розповів у телеграмі глава Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Також, крім танків, захопити вдалося й САУ – самохідну артилерійську установку. За його ж словами, щонайменше двоє окупантів – ліквідовані. 

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На Сумщині тероборона захопила ворожі танки

"Тероборона Сумщини чинить супротив щодня: збирає трофеї та знешкоджує ворога!" – написав Дмитро Живицький. 

16-й день війни.Сумський район, наша тероборона голіруч зупинила 3 танки фашистської Росії та одну САУ,
– відзвітував голова ОВА.

І додав, що у підсумку маємо ще щонайменше двох "смажених чебуреків" – ліквідованих окупантів.


Ворожі танки, захоплені теробороною / Фото Живицького


Нищимо ворогів! / Фото Живицького

Також можна переглянути показове відео, як на Сумщині захопили ворожі танки:

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Автор: Олесь Друкач