Тероборона на Сумщині отримала нові бойові трофеї: фото захоплених російських танків

2 березня 2022 , 11:42
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Джерело:

Антон Геращенко

У Сумській області, у місті Тростянець війська російських окупантів зазнали великих втрат. Місцеві мешканці поділилися світлинами захоплених танків бойовиків – такими трофеями може похизуватися не кожен.

У Тростянці захисники міста захопили кілька російських танків. Фото ворожої техніки, яка вже перейшла під клопотання ЗСУ, поширилися мережею. 

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Усі бойові трофеї територіальна оборона отримала лише за 1 ніч. 

На Сумщині захопили російську військову техніку / Фото Антон Геращенко 

На Сумщині захопили російську військову техніку / Фото Антон Геращенко

На Сумщині захопили російську військову техніку / Фото Антон Геращенко

На Сумщині захопили російську військову техніку / Фото Антон Геращенко

На Сумщині захопили російську військову техніку / Фото Антон Геращенко

На Сумщині захопили російську військову техніку / Фото Антон Геращенко

На Сумщині захопили російську військову техніку / Фото Антон Геращенко

На Сумщині захопили російську військову техніку / Фото Антон Геращенко

На Сумщині захопили російську військову техніку / Фото Антон Геращенко

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Автор: Ярослава Прадід