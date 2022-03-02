Тероборона на Сумщині отримала нові бойові трофеї: фото захоплених російських танків
Джерело:Антон Геращенко
У Сумській області, у місті Тростянець війська російських окупантів зазнали великих втрат. Місцеві мешканці поділилися світлинами захоплених танків бойовиків – такими трофеями може похизуватися не кожен.
У Тростянці захисники міста захопили кілька російських танків. Фото ворожої техніки, яка вже перейшла під клопотання ЗСУ, поширилися мережею.
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Усі бойові трофеї територіальна оборона отримала лише за 1 ніч.
На Сумщині захопили російську військову техніку / Фото Антон Геращенко
На Сумщині захопили російську військову техніку / Фото Антон Геращенко
На Сумщині захопили російську військову техніку / Фото Антон Геращенко
На Сумщині захопили російську військову техніку / Фото Антон Геращенко
На Сумщині захопили російську військову техніку / Фото Антон Геращенко
На Сумщині захопили російську військову техніку / Фото Антон Геращенко
На Сумщині захопили російську військову техніку / Фото Антон Геращенко
На Сумщині захопили російську військову техніку / Фото Антон Геращенко
На Сумщині захопили російську військову техніку / Фото Антон Геращенко
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