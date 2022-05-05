Тероборонівці знищили ворожий танк, плавучий бронетранспортер і вчилися стрільби з гранатометів

Бійці Територіальної оборони Збройних Сил України поділилися своїми успіхами за минулу добу. Їх було чимало!

Так, захисники з 227 батальйону Окремої бригади територіальної оборони Харкова знищили танк окупантів. А на додачу ще й плавучий бронетранспортер МТЛБ.

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Гранатомети, міни і первинна медична допомога

Бійці ТрО з областей, де немає бойових дій, продовжували вдосконалювати власні навички:

Бійці зі 105 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ навчалися мінно-вибуховій справі у Тернопільській області. Допомагали їм представники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Захисники з тероборони Полтавщини освоїли навички первинної медичної допомоги при травмах та пораненнях. Заняття проводили фахівці кафедри Медицини катастроф та військової медицини Полтавського державного медичного університету.

Військові зі 121 бригади тероборони Кіровоградщини вчилися стріляти з гранатометів РПГ-7В та RPG-75М.

Нагадаємо, раніше, 23 квітня, бійці Дніпровської територіальної оборони відбили атаку російських окупантів на одному з напрямків на Півдні. Тоді вони захопили багато цінних трофеїв: АК-12, ПТУР та 120-міліметровий міномет.

"І нехай московити не переживають, обидва залишені ящики мін ми невдовзі повернемо їм у повному обсязі. І навіть своїх додамо", – наголошували українські військові.

Додамо, станом на 5 травня Збройні Сили України ліквідували 24 700 російських окупантів. Ці дані поки що приблизні, адже важко підрахувати точну кількість втрат особового складу ворога під час активних бойових дій.

Окрім того, загарбники вже "попрощалися" з 1092 одиницями танків, 499 одиницями артилерійських систем, 169 одиницями реактивних систем залпового вогню, 83 засобами ППО, 2651 одиницею бойових броньованих машин, 196 літаками, 155 гелікоптерами, 1907 одиницями автомобільної техніки та автоцистерн тощо.

Крім того, упродовж 5 травня українські захисники в зоні ООС відбили аж 11 атак ворога. Окупанти втратили 8 танків, 11 одиниць бойової броньованої техніки та 5 одиниць автомобільної техніки. Також підрозділи ППО знищили 7 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" на Донбасі.

Актуально – актуальні втрати ворога станом на 5 травня: деталі у відео