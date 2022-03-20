Тероборонці показали, як знищують ворога зі "Стугни": потужне відео
Джерело:Андрій Цаплієнко
Бійці тероборони продемонстрували, як знищують техніку російських окупантів з української "Стугни" – вітчизняна техніка, схоже, не поступається натівським екземплярам – лише на відео тероборонці вивели з ладу 2 одиниці ворожого транспорту.
Відео, як українські бійці знищують ворожу техніку, опублікував журналіст Андрій Цаплієнко. На ролику видно, як захисники ТрО стирають із лиця землі машини окупантів за допомогою української установки "Стугна".
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Українська техніка відмінно працює на благо держави – разом із закордонними установками "Стугна" вправно нищить окупантів.
Українська "Стугна" не підводить наших бійців і не поступається натівським аналогам,
– написав Цаплієнко.
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