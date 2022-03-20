Тероборонці показали, як знищують ворога зі "Стугни": потужне відео

14:22

Бійці тероборони продемонстрували, як знищують техніку російських окупантів з української "Стугни" – вітчизняна техніка, схоже, не поступається натівським екземплярам – лише на відео тероборонці вивели з ладу 2 одиниці ворожого транспорту.