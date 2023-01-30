Біля мечеті у Пакистані підірвався терорист-смертник: багато жертв та поранених
У Пакистані в мечеті підірвався терорист-смертник. Він прийшов у мечеть, коли люди якраз зібрались на молитву.
Інцидент трапився 30 січня в місті Пешавар, що на північному заході Пакистану. Попередньо відомо про загиблих та поранених людей. Їхня кількість зростає, інформує 24 Канал.
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Що відомо про трагедію в Пакистані
Щонайменше 28 людей загинули й 150 отримали поранення в результаті теракту в мечеті в Пакистані,
– заявило видання Sky News, посилаючись на місцевого чиновника.
Вони уточнили, що терорист-смертник підірвав свій жилет, коли багато вірян, включно з правоохоронцями, прийшли у мечеть на молитву.
Офіцер місцевої поліції Зафар Хан повідомив, що вибух значно пошкодив приміщення мечеті.
"Частина будівлі обвалилася. Ймовірно, під нею перебувають декілька людей", – заявив правоохоронець.
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За попередніми даними місцевої лікарні, пораненими були 90 людей. З них 15 – у критичному стані. Проте згодом заявили про збільшення кількості загиблих та постраждалих.
Видання Reuters повідомило, посилаючись на поліцію, що на момент вибуху в мечеті було орієнтовно 260 людей.
Поліція та медики біля місця, де трапився теракт / Фото Sky News
За словами начальника поліції Пешавара Ікбала Хана, мечеть була розташована на території комплексу, який включає штаб-квартиру провінційної поліції та відділ боротьби з тероризмом.
За даними правоохоронців, всередині будівлі виявили рештки вибухівки. Проте ще ніхто не взяв на себе відповідальність за теракт.
Внаслідок теракту в Пакистані кількість поранених зросла /Фото Sky News
Що ще відомо про теракт: коротко
- Прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шариф вже відреагував на теракт. Політик засудив вибух та закликав надати якомога краще лікування пораненим.
- Шахбаз Шариф також пообіцяв "жорстокі заходи" проти злочинців. Своєю чергою колишній прем'єр країни Імран Хан заявив, що вибух – це "терористичний напад смертника" та зазначив, що всі його молитви та співчуття з родинами жертв.
- Він також наголосив на тому, що важливо покращити збір розвідданих та надати поліції необхідні ресурси для боротьби з тероризмом та його загрозою, що збільшується.