Біля мечеті у Пакистані підірвався терорист-смертник: багато жертв та поранених

У Пакистані в мечеті підірвався терорист-смертник. Він прийшов у мечеть, коли люди якраз зібрались на молитву.

Інцидент трапився 30 січня в місті Пешавар, що на північному заході Пакистану. Попередньо відомо про загиблих та поранених людей. Їхня кількість зростає, інформує 24 Канал.

Зауважте Автобус упав із мосту в Пакистані та згорів вщент: щонайменше 40 загиблих

Що відомо про трагедію в Пакистані

Щонайменше 28 людей загинули й 150 отримали поранення в результаті теракту в мечеті в Пакистані,

– заявило видання Sky News, посилаючись на місцевого чиновника.

Вони уточнили, що терорист-смертник підірвав свій жилет, коли багато вірян, включно з правоохоронцями, прийшли у мечеть на молитву.

Офіцер місцевої поліції Зафар Хан повідомив, що вибух значно пошкодив приміщення мечеті.

"Частина будівлі обвалилася. Ймовірно, під нею перебувають декілька людей", – заявив правоохоронець.

У Пакистані підірвався терорист-смертник: дивіться відео наслідків

За попередніми даними місцевої лікарні, пораненими були 90 людей. З них 15 – у критичному стані. Проте згодом заявили про збільшення кількості загиблих та постраждалих.

Видання Reuters повідомило, посилаючись на поліцію, що на момент вибуху в мечеті було орієнтовно 260 людей.



Поліція та медики біля місця, де трапився теракт / Фото Sky News

За словами начальника поліції Пешавара Ікбала Хана, мечеть була розташована на території комплексу, який включає штаб-квартиру провінційної поліції та відділ боротьби з тероризмом.

За даними правоохоронців, всередині будівлі виявили рештки вибухівки. Проте ще ніхто не взяв на себе відповідальність за теракт.



Внаслідок теракту в Пакистані кількість поранених зросла /Фото Sky News

Що ще відомо про теракт: коротко

Прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шариф вже відреагував на теракт. Політик засудив вибух та закликав надати якомога краще лікування пораненим.

Шахбаз Шариф також пообіцяв "жорстокі заходи" проти злочинців. Своєю чергою колишній прем'єр країни Імран Хан заявив, що вибух – це "терористичний напад смертника" та зазначив, що всі його молитви та співчуття з родинами жертв.

Він також наголосив на тому, що важливо покращити збір розвідданих та надати поліції необхідні ресурси для боротьби з тероризмом та його загрозою, що збільшується.

Зазвичай у таких терактах підозрюють пакистанський "Талібан", який багато років воює проти уряду Пакистану. Саме вони у 2014 році здійснили теракт у військовій школі Пешавару, внаслідок якого загинуло 149 людей, з них 132 – діти. У США пакистанський "Талібан" входить до терористичних організацій.