Біля мечеті у Пакистані підірвався терорист-смертник: багато жертв та поранених

30 січня 2023, 12:32
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У Пакистані в мечеті підірвався терорист-смертник. Він прийшов у мечеть, коли люди якраз зібрались на молитву.

Інцидент трапився 30 січня в місті Пешавар, що на північному заході Пакистану. Попередньо відомо про загиблих та поранених людей. Їхня кількість зростає, інформує 24 Канал

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Що відомо про трагедію в Пакистані

Щонайменше 28 людей загинули й 150 отримали поранення в результаті теракту в мечеті в Пакистані,
– заявило видання Sky News, посилаючись на місцевого чиновника.

Вони уточнили, що терорист-смертник підірвав свій жилет, коли багато вірян, включно з правоохоронцями, прийшли у мечеть на молитву. 

Офіцер місцевої поліції Зафар Хан повідомив, що вибух значно пошкодив приміщення мечеті. 

"Частина будівлі обвалилася. Ймовірно, під нею перебувають декілька людей", – заявив правоохоронець. 

У Пакистані підірвався терорист-смертник: дивіться відео наслідків

 

За попередніми даними місцевої лікарні, пораненими були 90 людей. З них 15 – у критичному стані. Проте згодом заявили про збільшення кількості загиблих та постраждалих. 

Видання Reuters повідомило, посилаючись на поліцію, що на момент вибуху в мечеті було орієнтовно 260 людей.


Поліція та медики біля місця, де трапився теракт / Фото Sky News

За словами начальника поліції Пешавара Ікбала Хана, мечеть була розташована на території комплексу, який включає штаб-квартиру провінційної поліції та відділ боротьби з тероризмом.

За даними правоохоронців, всередині будівлі виявили рештки вибухівки. Проте ще ніхто не взяв на себе відповідальність за теракт. 


Внаслідок теракту в Пакистані кількість поранених зросла /Фото Sky News

Довідка. Зазвичай у таких терактах підозрюють пакистанський "Талібан", який багато років воює проти уряду Пакистану. Саме вони у 2014 році здійснили теракт у військовій школі Пешавару, внаслідок якого загинуло 149 людей, з них 132 – діти. У США пакистанський "Талібан" входить до терористичних організацій.

Що ще відомо про теракт: коротко

  • Прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шариф вже відреагував на теракт. Політик засудив вибух та закликав надати якомога краще лікування пораненим. 
  • Шахбаз Шариф також пообіцяв "жорстокі заходи" проти злочинців. Своєю чергою колишній прем'єр країни Імран Хан заявив, що вибух – це "терористичний напад смертника" та зазначив, що всі його молитви та співчуття з родинами жертв. 
  • Він також наголосив на тому, що важливо покращити збір розвідданих та надати поліції необхідні ресурси для боротьби з тероризмом та його загрозою, що збільшується. 
Автор: Діана Квасневська