Спецназ позаду нас: терористи з Донбасу зневажають та ненавидять російських солдатів

Хоча кремлівські пропагандисти й розповідають про те, що армія Росії прийшла "допомагати" жителям Донбасу, насправді її появі у такому масовому вигляді на окупованих територіях аж ніяк не раді. Особливо ті, хто до 24 лютого 2022 року був ідейним прихильником "русского мира" та служив в арміях недореспублік.

За даними джерел 24 Каналу в українських спецслужбах, ставлення місцевих жителів на Донеччині та Луганщині до окупантів погіршується шаленими темпами. Здебільшого через те, що всі вже усвідомили, що Росія їх вкотре обдурила, а від самих її солдатів чекати хорошого не варто.

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Так, черговий масовий прихід загарбників на Донбас ознаменувався для його мешканців новим витком дуже кривавої війни, масовою та абсолютно безконтрольною мобілізацією, а також обстрілами будівель з боку самих росіян.

Росія повторила на Донбасі всі жахіття 2014-го року

На думку фанатів Путіна, що жили у так званих "ДНР" та "ЛНР", "друга армія світу" мала б швидко захопити Україну та затягнути її у "русский мир". Щоб "жили як раніше, але під Росією".

Натомість, як показала практика, такі індивідууми взагалі не засвоїли уроки 2014-го, коли офіційні та неофіційні підрозділи загарбників перетворили частину Донбасу на територію, де закон – це сила, а наявність зброї означає індульгенцію на вбивства, пограбування та зґвалтування.

То ж, зрозуміло, коли путінська орда вчергове вторглася на українську територію, у підконтрольних ній містах почалося повторення "русской весны", тільки у значно більших масштабах.

Загони бурятів та кадировців почали безкарно вбивати та ґвалтувати донеччан та луганчан, викрадати машини цивільних та взагалі коїти все, що заманеться.

Крім того, російські офіцери та контрактники, які швидко розуміли всю небезпеку своєї участі у бойових діях, одразу ж починали ненавидіти місцевих жителів, яких їх відправили "звільняти". Для прикриття себе та заради помсти мешканцям Донбасу на майже всі гарячі напрямки фронту першими відправляли бойовиків "ДНР" та "ЛНР", а також мобілізованих.

Зрозуміло, що такого ставлення терористи з окупованих територій, яким вдалося вижити після понад року "м'ясорубки", аж ніяк росіянам не пробачили. Навіть примусово відправлені на фронт чоловіки з Донбасу, що за рік навчилися воювати, почали ставитися до своїх "товарищів по зброї" відверто по-ворожому. Не дарма ж на деяких напрямках підрозділи з місцевих вбивць вирішили використовувати як загороджувальні загони.

Кожен чоловік з окупованих територій, хоч і вважається кадровим російським військовослужбовцем, мріє встромити ніж у спину справжнього солдата армії Кремля, помститися за всі приниження та за загибель своїх товаришів та постійні звіти російського мінвбивства про фейкові перемоги. Бойовиків з окупованих територій дратує і той факт, що абсолютно всі успіхи з моменту повномасштабного вторгнення приписували собі ті підрозділи, які ніколи не були на передовій. Кадировці розповідали про захоплення Маріуполя ледве не лише своїми силами, "вагнерівці" – про успіхи в Соледарі. Хоча і там, і там, у штурмах брали участь терористи з Донеччини та Луганщини.

То ж геть не дарма ідейні бойовики, що воюють за Росію, характеризують дії розпіарених угруповань ФСБ, Росгвардії та ГРУ фразою: "спецназ позаду нас".

Кадировця зарізали просто у донецькій підворотні

І зовсім не просто так двоє терористів "ДНР" 13 березня зарізали кадировця в Донецьку. Просто щоб помститися йому за зйомки тіктоків у ті моменти, доки вони ризикували своїм життям та перебували під кулями. Нетверезі бойовики вирішили напасти на представника "бородатих донів", що зустрівся їм неподалік від гуртожитка, в якому оселилися бандити Кадирова. Постраждалому нанесли 47 ударів ножем, після чого зловмисники втекли.

Свої дії вбивці пояснили як бажання помститися за Донбас ряженому воїну. Цей випадок достатньо яскраво описує ті почуття, з якими ставляться до росіян майже всі донеччани. Адже зовсім не просто так, коли у шахтарській столиці бачать бійку між військовим-окупантом та місцевим чоловіком, звідусіль лунають прокльони на адресу путінського ординця.

Дивіться відео бійки п'яного росіянина з мешканцем Донецька:

Що б жителям Донбасу не розповідали по телевізору, скільки б не було одурманених пропагандою, а окупантам більшість місцевих мешканців бажає подорожі до пекла. І хочуть цього навіть ті, хто все ж таки не бажає повернення України.